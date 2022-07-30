البنك الأهلي يقدم قروضا لمشروعات الطاقة الشمسية.. تصل لـ50 مليون جنيه

مشروعات الطاقة الشمسية أحد أبرز المشروعات التي تعتمد عليها الدول في العالم، خاصة مع تراجع حجم الوقود التقليدي، مثل البترول أو الغاز الطبيعي، باعتبار الطاقة الجديدة أو المتجددة أو ما يطلق عليها «الطاقة النظيفة».

ويقدم البنك الأهلي المصري، باعتباره أحد البنوك الوطنية، تمويلا خاصا لصالح أصحاب المشروعات الجديدة من الطاقة الشمسية، يبدأ من 250 ألف جنيه ويصل إلى أكثر من 50 مليون جنيه، سواء للمشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة لتوسعتها.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري على الإنترنت، يدعم البنك مشروعات الطاقة الشمسية ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار مباردة البنك المركزي المصري.

(أ‌) المشروعات الصغيرة

أكد البنك الأهلي المصري، أن تمويل مشروعات الطاقة الشمسية يتوقف على حجم الشركات، إذ يتراوح تمويل المشروعات الصغيرة القائمة من 250000 جنيه إلى أقل من 50 مليونا، بينما للشركات الجديدة يتراوح رأس المال من 50000 جنيه إلى أقل من 3 ملايين جنيه.

وحول سعر الفائدة لقروض المشروعات الصغيرة، قال البنك الأهلي المصري، إن الفائدة السارية على القرض وفقًا لمبادرة البنك المركزي المصري 5% بمبيعات سنوية تتراوح من 250000 جنيه مصري إلى أقل من 50 مليون جنيه .

(ب) المشروعات المتوسطة:

أما بالنسبة للمشروعات القائمة من المشروعات المتوسطة، فتتراوح الإيرادات من 50 مليون جنيه إلى أقل من 200 مليون جنيه، في حين تبدأ إيرادات الشركات الجديدة برأس المال يتراوح من 3 ملايين جنيه إلى أقل من 5 ملايين جنيه، بينما تصل أسعار الفائدة على القرض 8% (يتراوح حجم الأعمال أو الإيرادات السنوية من 50 مليون جنيه إلى أقل من مليار جنيه).

المستندات المطلوبة

وأشار البنك الأهلي المصري إلى عدد من السمتندات المطلوبة للحصول على القرض، وهي صورة بطاقة الرقم القومي، ومستخرج حديث من السجل التجاري، إضافة إلى البطاقة الضريبية، إلى جانب شهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب، وإيصال مرافق حديث لمقر النشاط، وعقد تأسيس الشركة وسند ملكية أو عقد إيجار، على أن تستكمل بقية المستندات وفقا لطبيعة المشروع.