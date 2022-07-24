تفاصيل مبادرة التمويل العقاري من البنك الأهلي.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

يواصل القطاع المصرفي تكثيف جهوده لتقديم الخدمات للمواطنين في مبادرات التمويل العقاري، التي أعلن عنها البنك المركزي المصري لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ذات الفترة التي أعلنت فيها الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، طرح شقق في مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس خلف الجامعة الأمريكية.

وأعلن البنك الأهلي المصري تفاصيل مشروع مبادرة التمويل العقاري، للحصول على شقق من مشروعات حكومية أو خاصة، ويتم تحديد أسعار الفائدة من خلال طلبات العميل وحسب سعر الشقة، ويتم تحديد الفائدة من 3% و8%.

مبادرة التمويل العقاري

وأوضح البنك الأهلي المصري في بيانه، أنّ العميل يقدّم طلبا إلى إدارة التمويل العقاري في البنك، ومستندات «سعر الشقة والأوراق، ملكية الشقة، وخطاب من جهة العمل موجه للبنك الأهلي المصري»، كما يتم دفع مبلغ 20% من قيمة الشقة، ويموّل البنك 80% ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أعلن عنها البنك المركزي.

وقالت مصادر مصرفية في البنك الأهلي المصري، إنّ شقق مشروع لؤلؤة القاهرة الجديدة تنطبق عليها شروط التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، شرط أن تكون كاملة التشطيب، وتتوفر كراسات الشروط في مقر الهيئة الرئيسي بـ3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر، مقابل 200 جنيه.

أسعار ومساحات شقق لؤلؤة القاهرة الجديدة

يذكر أنّ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أعلنت طرح شقق بمشروع لؤلؤة للوحدات السكنية وعددها 33 وحدة سكنية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة،على أن يجري بيعها بنظام القرعة في موقع متميز منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، وأنّ سعر المتر يبدأ من 6500 جنيه للمتر، علما بأنّ الشقق بمساحات 109 أمتار، و124 مترا، و152 مترا.