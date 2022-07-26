أسعار الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي.. 12.25% للخماسية

بينما أعلن بنك مصر، قبل أيام، رفع سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات أجل 5 و7 سنوات، اعتباراً من أول يوليو الجاري، بواقع 1%، يتساءل عدد من المواطنين عما إذا كان البنك الأهلي المصري، قد اتخذ قراراً مماثلاً أم لا؟.

أسعار الفائدة في بنك مصر

وجرى تحريك أسعار الفائدة من قبل بنك مصر، على شهادة الـ 5 سنوات ذات العائد الثابت، بواقع 1% ليصبح سعر الفائدة على الشهادة 10% بدلاً من 9%، وتباع بـ1200 جنيه كحد أدنى.

زيادة سعر الفائدة على شهادة الـ7 سنوات

كما زاد بنك مصر، سعر الفائدة على شهادة الـ7 سنوات، بواقع 1% أيضاً، ليصبح العائد 10.5% بدلاً من 9.5%، بينما يبلغ سعر الشهادة 1000 جنيه كحد أدنى.

إيقاف طرح الشهادتين التراكميتين

شمل قرار بنك مصر، إيقاف طرح الشهادتين التراكميتين، آجال 5 و 10 سنوات، ويصرف العائد نهاية مدة الشهادتين.

أسعار أعلى في البنك الأهلي المصري

في المقابل، أبقى البنك الأهلي المصري، على أسعار الفائدة على الشهادات، رغم أن سعر العائد على شهادة الـ5 سنوات لديه، أكبر من مثيلتها في بنك مصر، بينما لا يوجد لدى البنك شهادة ذات أجل 7 سنوات.

سعر الفائدة 12.25%

بلغ سعر الفائدة على الشهادة الخماسية في البنك الأهلي المصري، 12.25% تصرف شهرياً، وبحد أدنى للشراء 1000 جنيه للشهادة، وتتمتع هذه الشهادة بعائد ثابت طوال مدة الشهادة، و بدء احتساب العائد من الشهر التالي من شهر الشراء.

أسعار الفائدة الشهر المقبل

كان البنك المركزي المصري، ممثلاً في لجنة السياسة النقدية، أبقى على أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في اجتماعه الأخير الشهر الماضي، لتظل عند 11.25 و12.25 و11.75%، على التوالي، ويستعد لمراجعة الأسعار الشهر المقبل مرة أخرى.