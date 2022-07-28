قرض البنك الأهلي يبدأ من 1.5 مليون جنيه.. توسع في مشروعك

يقدم البنك الأهلي المصري قروضًا شخصية لأصحاب الأعمال والمهن الحرة لتمكينهم من تنفيذ مشروعات جديدة صغيرة أو متناهية الصغر أو تطوير مشروعاتهم أو محلاتهم القائمة بدون ضامن، ويبدأ القرض من 1.5 مليون ويصل إلى مليوني جنيه وتقسيط القيمة على مدار 7 سنوات بالإضافة إلى وثيقة تأمين على الحياة والعجز الكلي تمنح بشكل مجاني.

قرض البنك الأهلي يصل إلى مليوني جنيه

ووفقاً لموقع البنك الأهلي المصري على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يمكن للشباب والخريجين أو أصحاب المهن الحرة الحصول على قرض شخصي تصل قيمته إلى أكثر من 1.5 مليون جنيه وبدون اشتراط وجود ضامن.

وحدد البنك الأهلي الشروط اللازمة للحصول على القرض الشخصي لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال أن يكون أقل سنوات العمل وبدء النشاط عامين كحد أدنى لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل، أو 3 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي المصري كما اشترط ألا يقل عمر صاحب القرض سن 21 عاما ولا يتخطى السن حدود الـ65 عاما في السنة الأخيرة لنهاية القرض.

مستندات قرض الشباب من البنك الأهلي

وحول المستندات المطلوبة للحصول على قرض الشباب من البنك الأهلي، أكد على ضرورة إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي الساري إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الايجار.

كما يتطلب الحصول على القرض الشخصي صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة ومستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 شهور بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة إلى جانب عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الأعمال) وأخيراً كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.