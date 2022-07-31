سعر الدولار اليوم الأحد 31-7-2022 في البنوك المصرية

أصدرت البنوك تحديثاتها لأسعار العملات الورقية وتحديدًا سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة مقابل الجنيه المصري، إذ يحرص قطاع عريض على متابعة العملة الأمريكية لقوتها وتحكمها في أسعار السلع والمنتجات وحركة البيع والشراء.

واليوم الأحد 31 يوليو، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الدولار في بنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت صباح اليوم .

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

داخل البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل الدولار في البنك المركزي المسؤول عن القطاع المصرفي بمصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر توقعات وردت اليوم الأحد 31 يوليو الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت اليوم.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وسجل الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.97 جنيه للبيع و18.89 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت اليوم 31 يوليو، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنوك المصرية

ونحو 18.89 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، كانت قيمة سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت اليوم الأحد، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.