سعر الدولار اليوم السبت 30-7-2022 في البنوك المصرية

يختلف سعر الدولار بين بنك وآخر، ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة سعر الدولار في البنوك المصرية الحكومية والخاصة، وشهدت أسعار الأوراق النقدية وأبرزها الدولار عمليات بحث كبيرة عبر محركات البحث المختلفة لمتابعة الأسعار بشكل مستمر.

واستمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نستعرض سعر الدولار في بنك مصر والمصرف المتحد وبنك قناة السويس والبنك الأهلي، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 30 يوليو 2022.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر نحو 18.89 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، وسجل الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في البنك الأهلي 18.89 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بكل بنك.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وفي البنك التجاري الدولي CIB، سجل سعر الدولار 18.91 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

كما سجل الدولار في البنك المركزي المسئول عن القطاع المصرفي بمصر نحو 18.88 جنيه للشراء و18.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، حسب آخر توقعات وردت قبل اليوم السبت 30 يوليو الحالي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

كما سجل الدولار في بنك قناة السويس نحو 18.87 جنيه للشراء و18.97 جنيه للبيع، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدولار في المصرف المتحد

وأيضا سجل الدولار في بنك المصرف المتحد نحو 18.97 جنيه للبيع و18.89 جنيه للشراء، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت، حسب الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمصرف المتحد.