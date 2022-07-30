البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه غدا

أعلن البنك المركزي المصري، عزمه طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 21.5 مليار جنيه، لصالح وزارة المالية التي تستخدم الحصيلة في سد نفقات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

ووفقاً للموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، فقد أعلن عن نيته طرح أذون خزانة بالعملة المحلية تصل قيمتها إلى 21.5 مليار جنيه تتوزع بين أذون خزانة أجل 91 يومًا وأذون خزانة 273 يومًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري على مدار العام المالي في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.

وبحسب الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري، يطرح صباح غداً الأحد الموافق لـ 31 يوليو الحالي أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 14 مليار جنيه، على أن يستحق موعد سدادها في الأول من نوفمبر من العام الحالي، بالإضافة إلى طرح أذون خزانة أجل 273 يومًا بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليارات جنيه على أن يستحق موعد سدادها في 2 مايو 2023.

أذون خزانة 91 يومًا وأخرى 273 يومًا

وزارة المالية تدبر على مدار العام المالي عجز الموازنة العامة للدولة عبر عدة مصادر يأتي في المقدمة منها طرح أذون وسندات خزانة ذات آجال مختلفة تبدأ من 91 يومًا وحتى 364 يومًا، إذ أن أذون الخزانة لا تزيد مدة استحقاقها عن العام في المقابل تطرح أيضا سندات خزانة بآجال متعددة تبدأ من عامين وحتى 30 عامًا، وتعد البنوك العاملة في السوق المحلية أبرز المشترين لأذون وسندات الخزانة أحد أبرز أداوت الدين الحكومية باعتبارها ذات أسعار فائدة جيدة، علاوة على أن ضامنتها من الحكومة المصرية بشكل مباشر.

اجتماع البنك المركزي في 18 أغسطس المقبل

ويترقب مجتمع المال والأعمال في مصر قرار لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في 18 أغسطس المقبل، لبحث موقف أسعار الفائدة خصوصاً بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة على الدولار الأمريكي بمقدار 75 نقطة مئوية للمرة الثانية على التوالي لتصل إلى 2.5 % للمرة الأولى منذ عام 2018.