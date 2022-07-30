أزمة الورق في أمريكا تتسبب في تأخير صدور مذكرات بريتني سبيرز

انتهت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز من كتابة مذكراتها، التي من المقرر نشرها قريبا، حيث تهدف دار النشر المسئولة عن نشر المذاكرات إلى تحديد تاريخ الإصدار في يناير المقبل، ولكن وجود أزمة في الورق أدى إلى قلب الخطة رأساً على عقب، وفقا لما كشفه أحد المصادر المقربة من «سبيرز» في تصريحات لموقع «TMZ» الفني.

وقال المصدر المقرب من المغنية الأمريكية، أن بريتني حصلت على 15 مليون دولار في فبراير الماضي، للتعاقد على نشر مذكراتها، لتعتبر واحدة من أعلى صفقات المذكرات بعد مذكرات عائلة أوباما التي تم التعاقد على نشرها مقابل 60 مليون دولار، وعن موعد إصدار مذكرات «سبيرز»، أوضح في تصريحات «لا يوجد تاريخ واضح لموعد حل أزمة النقص في الورق، وبالتالي لا يوجد تاريخ محدد لإصدارها».

بريتني سبيرز تكتب مذكرتها مقابل 15 مليون دولار

وبدأت «بريتني» العمل على مذكراتها بعد تحررها من وصاية والدها في نوفمبر الماضي، ويتضمن الكتاب الكثير من الأسرار في حياة بريتني سبيرز، بداية من بدايتها كنجمة في مرحلة الطفولة، إلى مرحلة الشباب والتخبط الذي مرت به في حياتها، والخلاف مع عائلتها خلال فترة الوصاية عليها والتي امتدت لسنوات.

وأكدت بريتني سبيرز، لملايين المعجبين بها في أبريل الماضي، أنها ستتحدث علنًا عما مرت به في السنوات العديدة السابقة، في تدوينة عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة إن التجربة كانت «شافية وعلاجية»، مؤكدة أنها لم تسنح لها الفرصة للتعبير عن نفسها بشكل كامل وواجهت صعوبة في الحديث عن الأحداث السابقة.

أزمة ورق تضرب الولايات المتحدة الأمريكية

وأشار تقرير صادر عن «Publishers Weekly» في وقت سابق من هذا العام إلى وجود عاملين رئيسيين للنقص في أوراق الطباعة، حيث بدأ عدد كبير من القراء طلب الكتب أثناء فترة الوباء، مما أدى إلى انخفاض المعروض من الورق، بالإضافة إلى ترك عدد من العاملين وظائفهم في مصانع الورق، مما تسبب في نقص مستمر في العمالة.