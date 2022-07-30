هل تتعرض مصر لسقوط أمطار في الفترة الحالية؟.. «الأرصاد» توضح

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، حقيقة تعرض مصر لموجة من سقوط الأمطار مثلما وقع في عدد من الدول الأخرى كالإمارات وقطر وغيرها، مؤكدة عدم وجود أي ظواهر طبيعية تعيق حركة المواطنين مثل الأمطار.

وأكد محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه لا يوجد أمطار في مصر باستثناء الأمطار الصيفية الخفيفة التي لا يوجد منها قلق ويقتصر سقوطها على المناطق الحدودية لمصر مثل سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأوضح «شاهين» أنه لا توجد ظواهر جوية خلال تلك الفترة سوى ارتفاع نسبة الرطوبة في الجو، إذ إن الأحوال الجوية مستقرة هذا الأسبوع، على أن تستمر الموجه الحارة في مصر ليسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضاف أن حالة الطقس خلال تلك الفترة، ستكون معتدلة الحرارة رطبة ليلاً على السواحل الشمالية ومائلة للحرارة رطبة على باقي أنحاء البلاد، وبالرغم من الطقس المعتدل ليلاً يزداد الشعور بالحرارة لاختلاف درجة الحرارة المحسوسة عن الدرجة الفعلية نتيجة للرطوبة المرتفعة.

وأشارت «الأرصاد» إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحاً تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.