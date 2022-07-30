الأرصاد: طقس شديد الحرارة مع نشاط للرياح على بعض المناطق (خرائط)

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم، إذ يشهد طقس اليوم استقرارًا في الأحوال الجوية ليسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

الحرارة على القاهرة تسجل 36 درجة مئوية

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي على «فيس بوك» أنَّ درجة الحرارة على القاهرة 36 درجة مئوية والسواحل الشمالية 32 درجة وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة وجنوب الصعيد 42 درجة».

نشاط الرياح يقتصر على بعض مناطق جنوب سيناء

وكشفت الهيئة العامة الأرصاد الجوية أنَّ نشاط الرياح يقتصر على بعض المناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعه مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقي مناطق الجمهورية.

درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، التي كانت كالآتي:

القاهرة 36 - 25

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 35 - 24

طنطا 35 - 25

شبين الكوم 36 - 24

دمنهور 35 - 24

بلطيم 33 - 25

مطروح 32 - 22

السلوم 31 - 23

سيوة 37 - 22

بورسعيد 32 - 25

دمياط 33 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 34 - 82

الإسماعيلية 37 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 33 - 25

رأس سدر 33 - 26

نخل 38 - 16

نويبع 37 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 33 - 19

الطور 36 - 24

شرم الشيخ 38 - 27

الغردقة 39 - 28

مرسى علم 37 - 28

الفيوم 36 - 24

بني سويف 37 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 40 - 24

سوهاج 39 - 25

قنا 41 - 25

الأقصر 42 - 26

أسوان 43 - 28

إدفو 43 - 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 42 - 22

شلاتين 37 - 26

أبو رماد 36 - 27

حلايب 34 - 26

رأس حدربة 35 - 26