حالة الطقس غدا الأحد 31-7-2022 في مصر.. ارتفاع الرطوبة والعظمى تصل لـ42

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدا الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، إذ يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وكشف خبراء الأرصاد أن حالة الطقس غدا تشهد اعتدالا في درجة الحرارة رطبا ليلا على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة ورطب على باقي الأنحاء، من المتوقع أن تنشط الرياح على سواحل البحر المتوسط، مما يؤدي لارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 1.5 : 2 متر.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أيضًا أن يكون هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًان وذلك على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

درجات الحرارة غدا الأحد

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة غدا 31 يوليو الجاري، جاءت كما يلي:

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 32 - 24

وادي النطرون 34 - 24

طنطا 34 - 24

شبين الكوم 35 - 24

دمنهور 34 - 24

بلطيم 32 - 25

مطروح 32 - 23

السلوم 33- 24

سيوة 37 - 23

بورسعيد 33- 25

دمياط 32 - 25

الزقازيق 35 - 24

المنصورة 35 - 25

الإسماعيلية 36 - 23

السويس 36 - 23

العريش 33 - 24

رفح 32 - 25

رأس سدر 36 - 26

نخل 36 - 18

نويبع 38 - 27

طابا 36 - 27

كاترين 34- 19

الطور 35- 24

شرم الشيخ 40- 29

الغردقة 40- 28

مرسى علم 38 - 28

الفيوم 38 - 24

بني سويف 38 - 24

المنيا 38 - 24

أسيوط 39- 24

سوهاج 39 - 25

قنا 40- 25

الأقصر 41 - 26

أسوان 42 - 27

إدفو 42- 28

أبو سمبل 41 - 27

الوادي الجديد 41- 22

شلاتين 41- 26

أبو رماد 39- 27

حلايب 36 - 26

رأس حدربة 36 - 26.