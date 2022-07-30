مزاد علني لبيع صيدليات ومخابز وحضانات بالبحر الأحمر 14 أغسطس

تعتزم الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع صيدليات ووحدات إدارية وحضانات ومخابز بمشروع «سكن لكل المصريين»، التابع لوزارة الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر، صباح يوم الأحد الموافق 14 أغسطس المقبل، وذلك في جلسة مزاد علني بقاعة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة، طبقاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 وقانون وزارة المالية رقم 200 لسنة 2020.

وأعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومة، إحدى هيئات وزارة المالية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نيتها عقد جلسة مزاد علني صباح يوم الأحد، الموافق 14 أغسطس المقبل، لبيع صيدليات ووحدات إدارية وحضانات ومخابز بمشروع «سكن لكل المصريين».

محال وصيدليات وحضانات

وأوضحت «الخدمات الحكومية»، أن الوحدات المدرجة للبيع في جلسة المزاد العلني تتضمن بيع 9 محال بمساحات تتراوح من 15.5 متر مربع إلى 35.5 متر مربع، إضافة إلى صيدلية بمساحة 43.2 متر مربع، وحضانة بمساحة 102 متر مربع بالحي الحضري بمدينة مرسى علم الواقعة بمحافظة البحر الأحمر.

وتابعت الهيئة على الصفحة الرسمية، أن من بين الوحدات المدرجة للبيع بالمزاد العلني 5 محال بمساحات تتراوح من 22.75 متر مربع إلى 24.37 متر مربع، إضافة إلى 6 حضانات بمساحات تتراوح بين 250 متر مربع للحضانة الواحدة بالإضافة إلى مخبز بمساحة 73.45 متر مربع، و4 صيدليات بمساحات تتراوح بين 30.75 متر مربع إلى 32.5 متر مربع بمشروع «سكن لكل المصرين» بمنطقة أبو عشرة في مدينة الغردقة، إضافة إلى 4 وحدات إدارية بمدينة سفاجا وتصل مساحة الوحدة الواحد 90 مترا مربعا.

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وأكدت هيئة الخدمات الحكومية، عقد جلسة المزاد العلني بقاعة النادي الاجتماعي بمدينة الغردقة في تمام الساعة الواحد ظهر يوم الأحد، الموافق 14 أغسطس المقبل، مع ضرورة سداد قيمة كراسة الشروط بقيمة تصل إلى 400 جنيه شاملة ضريبة الدمغة وضريبة القيمة المضافة، طبقا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 2 لسنة 2019تنفيذا للقانون رقم 16 لسنة 2018 كأحد الشروط الأساسية لدخول قاعة المزاد العلني.