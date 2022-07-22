مزاد علني لبيع سيارات تابعة لمطار القاهرة.. الثلاثاء المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الثلاثاء الموافق لـ 26 يوليو الحالي لبيع مجموعة من السيارات التابعة لجمارك مطار القاهرة الدولي.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن السيارات المدرجة للبيع في جلسة مزاد الثلاثاء 26 يوليو الحالي تشمل لوطات سيارات من ماركات وموديلات وطرازات مختلفة.

موعد ومكان انعقاد جلسة المزاد

وأشارت «الخدمات الحكومية» التابعة لوزارة المالية إلى أن جلسة عقد المزاد ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء الموافق لـ 26 يوليو الحالي لبيع السيارات بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

قيمة كراسة الشروط تصل إلى 400 جنيه

وبحسب الموقع الرسمي لـ«الخدمات الحكومية» يصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه، مشددة على أن كراسة الشروط أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة جلسة المزاد العلني يوم 20 يوليو الحالي هذا إلى جانب سداد قيمة التأمين المؤقت الذي يصل إلى 10000 جنيه، مؤكدة على ضرورة إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت عند دخول قاعة المزاد العلني.

وأكدت «الخدمات الحكومية» إحدى هيئات وزارة المالية أنه يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار) ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.

وتابعت أنه ويتم البيع وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة.