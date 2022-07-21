مزاد علني لبيع لانشات وقوارب بحرية خردة.. الأحد المقبل

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني يوم الأحد الموافق لـ 24 يوليو الحالي لبيع خردة تضم مواتير بحرية إلى جانب لانشات وقوارب علاوة على «بدالات كياك»، تابعه لإدارة مسطحات المائية والبحرية بمدنيتي دهب وطابا بمحافظة جنوب سيناء.

وأكدت الهيئة العامة للخدمات الحكومية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد الأحد 24 يوليو الحالي مصنفة على إنها خردة لا يجوز إعادة استخدامها مرة أخرى.

400 جنيه.. قيمة كراسة الشروط

وأشارت الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية أن جلسة عقد المزاد ستعقد في تمام الساعة العاشرة من صباح الأحد الموافق لـ 24 يوليو الحالي بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

سداد قيمة التأمين المؤقت قبل دخول المزاد

وبحسب الموقع الرسمي للخدمات الحكومية تصل قيمة كراسة الشروط إلى 400 جنيه مشددة على أن كراسة الشروط أحد الشروط الأساسية لدخول قاعة جلسة المزاد العلني يوم 20 يوليو الحالي هذا إلى جانب سداد قيمة التأمين المؤقت الذي يصل إلى 10000 جنيه مؤكدة ضرورة إبراز إيصال دفع قيمة التأمين المؤقت عند دخول قاعة المزاد العلني.

وأكدت الخدمات الحكومية إحدى هيئات وزارة المالية أنه يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في المعاينة.