تشييع جثمان محامي توفى أثناء عزاء صديقه بالمنوفية.. هذا آخر ما قاله

شيع المئات من أهالي قرية «منشأة سلطان»، التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، قبل قليل، جثمان المحامي محمد شعبان، الذي وافته المنية أثناء تقديمه واجب العزاء في أحد أصدقائه أمس الجمعة، بينما كان يستمع لتلاوة القرآن الكريم، حيث سادت حالة من الحزن والذهول بين أهالي القرية، على المحامي الراحل، الذي يتمتع بسمعة طيبة بين الأهالي.

آخر حوار بين المحامي الراحل وشقيقته

وقال محمود سلطان، ابن شقيقة المحامي الراحل، المقيم بقرية «منشأة سلطان»، في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إنه قبل وفاة خاله بليلة واحدة، ذهب إلى والدته، وطلب منها الاتصال بشقيقها للاطمئنان عليه، وعندما اتصلت به كلمها لمدة ساعة ونصف في التليفون، حيث كان يوصيها بالصبر على مشاكل الدنيا، والتقرب إلى الله، كما أوصاه على أولادها والدعاء لهم بصفة دائمة.

وأضاف ابن شقيقة المحامي المتوفي أن خاله أوصاه، في آخر حوار معه، على أولاده وزوجته خيراً، وبالتمسك بالقرآن الكريم والمداومة عليه، لعدم البعد عن الله، وتابع قائلاً: «خالي كان يحفظنا القرآن الكريم منذ صغرنا، وكنت حاسس بقرب انتهاء أجله أثناء كلامه معي ومع والدتي»، وأكد أنه كان دائماً جابراً للخواطر بين أهالي قريته، حتى توفاه الله، عند ذهابه لتقديم واجب العزاء، لينال شرف حسن الخاتمة، أثناء سماعه لتلاوة القرآن الكريم.

لحظات وفاة المحامي أثناء العزاء في صديقه

وحرص المحامي محمد شعبان، 57 سنة، على أداء واجب العزاء في صديقه الذي توفى قبل يومين، حيث أدى صلاة العشاء مساء أمس الجمعة، ثم توجه لتقديم واجب العزاء في صديقه الراحل، وأثناء جلوسه في العزاء، وسماعه لتلاوة القرآن الكريم، فوجئ أهالي القرية بسقوطه مغشياً عليه، وعلى الفور، نقله الأهالي إلى أحد الأطباء في القرية، للاطمئنان عليه، حيث أكد لهم الطبيب أنه توفى، وسط حالة من الذهول خيمت على الأهالي.