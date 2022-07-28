أوائل الثانويه الأزهرية 2022 في محافظة المنوفية.. طالبتان بالمقدمة

شهدت محافظة المنوفية قبل قليل، الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية للعام الدراس 2021/ 2022، بواسطة وكيل الأزهر الشريف، وجاءت طالبتان من مركزي أشمون وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، ضمن الطلاب المتفوقين الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

الأولى على المنوفية بالقسم العلمي للثانوية الأزهرية

وحصلت الطالبة يسرا عبدالملك تركي، المقيمة بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، على المركز الرابع مكرر، بمجموع 647 درجة، بنسبة 99.54%، من معهد فتيات «دلهمو»، لتأتي ضمن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عن القسم العلمي بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية.

الأول على المنوفية بالقسم الأدبي في الثانوية الأزهرية

كما حصلت الطالبة تبارك جلال الحفناوي، المقيمة في مركز بركة السبع بالمنوفية، من الحصول على المركز السادس مكرر، بمجموع 617 درجة، بنسبة 97.94%، من معهد فتيات بركة السبع، حيث جاءت ضمن أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية عن القسم الأدبي بالمنطقة الأزهرية بالمنوفية.

إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

وأعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن اعتماد نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية بنسبة نجاح 57.31%، حيث بلغت نسبة النجاح في القسم العلمي 68.55%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 50.97%، فيما جاءت نسبة النجاح في شعبة العلوم الإسلامية 97.2%، كما أعلن، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الخميس، عن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية لعام 2021/ 2022.