«تموين المنوفية»: تخفيضات معارض «أهلا مدارس» تصل لـ30%

تستعد مديرية التموين بمحافظة المنوفية، لافتتاح معارض «أهلا مدارس» لبيع الأدوات المدرسية للطلبة والطالبات بأسعار مخفضة، خلال الفترة المقبلة، في عدة أماكن مختلفة بالمراكز والمدن، وذلك في ظل استعدادات المحافظة للعام الدراسي الجديد.

موعد افتتاح معارض أهلا مدارس في المنوفية

وقال عاطف الجمال، وكيل وزارة التموين بالمنوفية، إنه سيتم افتتاح معارض «أهلا مدارس» خلال الفترة القادمة، لبيع كل ما يتعلق بالأدوات المدرسية التي يحتاجها الطالب في رحلته المدرسية طوال العام، بالإضافة لبيع للملابس الجاهزة أيضا لسد احتياجات الطلبة ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

تخفيضات معارض أهلا مدارس

وأضاف «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيكون هناك تخفيضات على الأدوات المدرسية والملابس بنسبة 20% وقد تصل إلى 30% في بعض الأشياء، مشيرا أن المعرض سيستمر حتى انتهاء الإجازة الصيفية الحالية وبداية العام الدراسي الجديد، ليتمكن الطلبة من شراء جميع الأدوات المدرسية والملابس التي يحتاجونها خلال فترة الدراسة.

انتشار معارض أهلا مدراس في جميع المراكز

وتابع وكيل وزارة التموين بالمنوفية، أن معرض الأدوات المدرسية والملابس سيتم افتتاحه في جميع مراكز محافظة المنوفية للتخفيف على المواطنين، وعدم تحملهم مشقة السفر من مركز لآخر، حيث سيتم افتتاح المعرض في أشهر الأماكن الموجودة في كل مركز.