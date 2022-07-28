بتر ذراع مزارع أثناء دراسة محصول الذرة في المنوفية

شهدت قرية «الأنجب»، التابعة لمركز أشمون بالمنوفية، إصابة فلاح بتتر في الذراع أثناء العمل في الأرض الزراعية، حيث كان يقف على ماكينة لدراسة الذرة، ونُقل المصاب إلى مستشفى أشمون العام لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إصابة فلاح أثناء العمل في الحقل

وتبين إصابة «ص.ع»، 65 عاما، فلاح، ومقيم بقرية الأنجب التابعة لمركز أشمون، ببتر في الذراع الأيسر أثناء العمل في دارسة محصول الذرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ونفى أفراد أسرته وجود أي شبهة جنائية.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد إصابة فلاح ببتر في الذراع الأيسر أثناء العمل في الأرض الزراعية، حيث جرى الدفع بقوة أمنية إلي مكان الواقعة، ونقل الأهالي المصاب ويدعى «ص.ع» إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.

السيطرة على حريق بمجزر دواجن

علي صعيد آخر، تمكنت الحماية المدنية في المنوفية من السيطرة على حريق نشب في مجزر لبيع الدواجن في مركز منوف إثر انفجار اسطوانه غاز، وتسبب الحريق في إصابة شخص باختناق وتم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج، وتمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة علي الحريق ومنع امتداده إلي الاماكن المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات.