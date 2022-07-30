إنقاذ أسرة من 3 أشخاص كادت تسقط بهم السيارة في نيل سوهاج

أنقذت العناية الإلهية أسرة مكونة من 3 أشخاص، من الموت غرقاً في نهر النيل بناحية قرية «الخازندارية»، بدائرة مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، كادت تسقط بهم السيارة في النهر، أثناء محاولتهم استقلال إحدى العبارات النهرية التي تربط بين شرق وغرب النيل.

سقوط مقدمة السيارة الملاكي على حافة نهر النيل

بدأت أحداث الواقعة، عند محاولة سيارة ملاكي، يستقلها 3 أشخاص من أسرة واحدة، استقلال المعدية النهرية، للعبور إلى الجهة الأخرى، ناحية قرية «الخازندارية»، شمال محافظة سوهاج، وأثناء دخول السيارة رصيف المعدية، فوجئ قائدها بتحرك المعدية، ما نتج عنه سقوط مقدمة السيارة على حافة نهر النيل، ما أثار حالة من الهلع بين ركابها.

الأهالي يمنعون سقوط السيارة في النيل

وعلى الفور، تمكن عدد من الأهالي من السيطرة على السيارة، ومنعها من السقوط في مياه نهر النيل، وجرى إخراج الأسرة من داخلها، دون حدوث أية إصابات.

وأفاد شهود عيان بالمنطقة، شمال سوهاج، بأن الأسرة كادت أن تفقد حياتها في لحظة واحدة، إلا أن عناية الله أنقذتهم، وتمكن عدد من الأهالي الذين تواجدوا في موقع الحادث من إنقاذ السيارة ومنع سقوطها في النيل.

إنقاذ عبارة تعرضت للغرق في نهر النيل بطهطا

وفي وقت سابق من شهر أبريل العام الماضي 2021، تمكنت قوات الإنقاذ النهرية من إنقاذ ركاب إحدى العبارات النيلية في مركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، أثناء تعرضها للغرق، مما أدى إلى سقوط عدد من ركابها في نهر النيل، تم إنقاذهم على الفور.

كما تم إنقاذ العبارة من الغرق بالكامل، من خلال عبارة أخرى سحبتها إلى ضفة النهر، وعلى الفور توجه رئيس مجلس مدينة طهطا إلى مقر الواقعة، للاطمئنان على الركاب، ومتابعة تطورات الحادث.