غرق خمسينية بنيل سوهاج.. انزلقت قدماها داخله

لقيت سيدة خمسينية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج مصرعها غرقا داخل نهر النيل، حيث انزلقت قدماها وسقطت بالنهر وجرفتها مياه النيل لتلقى مصرعها غرقا.

الإخطار الأمني وبلاغ الحادث

لقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج بغرق سيدة بنهر النيل بدائرة المركز.

الانتقال لموقع الحادث

وعقب تلقي البلاغ على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج إلى موقع الحادث.

يرافقه وحدة إنقاذ نهري لانتشال الجثة.

غرق سيدة خمسينية بأخميم

وبالفحص والانتقال تبين غرق سيدة بنهر النيل دائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، حيث تبين عقب انتشال الجثة ووفقا للأوراق الثبوتية غرق المدعوة «روحية. أ. ع»، 52 عاما، ربة منزل، وتقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وقد تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال ذويها أفاد كل من شقيقها المدعو «رمضان. أ. ع»، 40 عاما، عامل، ويقيم بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، والمدعو «طارق. ذ. م»، 49 عاما، عامل ويقيم بدائرة المركز وهو شاهد واقعة الغرق.

وأفاد بأنه أثناء سير المذكورة على حافة النهر بذات الناحية بمركز أخميم بمحافظة سوهاج انزلقت قدماها وسقطت به ولعدم إجادتها السباحة غرقت به ونفيا الشبهة الجنائية.