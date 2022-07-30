«وقاية النباتات» ينفذ برنامجا تدريبيا عن استخدام المبيدات في سوهاج

نظم معهد بحوث وقاية النباتات برنامجًا تدريبيًا عن الاستخدام الآمن للمبيدات خلال الفترة من 24 إلى 26 يوليو 2022، بمحطة بحوث شندويل بمحافظة سوهاج.

البرنامج التدريبي يشمل كيمياء المبيدات الحشرية

وصرح الدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات أن البرنامج التدريبي استهدف عدة محاور اشتملت على مقدمة عن كيمياء المبيدات الحشرية، وأسس تقسيم المبيدات و التركيب الكيميائي لبعض المبيدات، علاوة على طرق التطبيق الأمثل للمبيدات، بالإضافة إلى التعرف على طرق التنبؤ بمستوى الإصابات الحشرية من خلال المصائد واقتصاديات المكافحة، والتكامل بين استخدام المبيدات والمكافحة الحيوية، حفاظًا علي بيئة زراعية نظيفة وأيضًا استخدام بدائل المبيدات كأحد وسائل المكافحة، بالإضافة إلى تأثير العمليات التجهيزية على خفض متبقيات المبيدات فضلًا عن التدريب العملي الذي تناول أنواع المبيدات المختلفة، وكيفية قراءة البطاقة الاستدلالية للمبيدات، وأنواع آلات الرش وكيفية استخدام كل نوع منها، وكيفية تحضير المبيدات وعمل تركيزات مختلفة منها، وطريقة الاختبار على الآفة وكيفية الفحص بعد التجريب.

متخصصون يشاركون في البرنامج التدريبي

وشارك في البرنامج التدريبي الدكتور أحمد سلام رئيس قسم وقاية النباتات بكلية الزراعة بجامعة سوهاج، وأساتذة متخصصون بفرع المعهد بشندويل، وهم: الدكتور أحمد مزيد، والدكتور عصمت السليماني، والدكتورة صفاء عبدالعزيز، والدكتور أحمد جاد، وحضر أيضًا الدكتور أبوبكر عبدالعظيم الدقاق مدير المحطة الإقليمية والدكتور حمدي محروس أبوزهاد، مدير محطة البحوث الزراعية بجزيرة شندويل، والدكتور محسن شحاتة وكيل المحطة للإرشاد والتدريب، وعدد كبير من مهندسي الإرشاد والمكافحة وشباب الخريجين، وطلبة الجامعات ذات الصلة.

وقال الدكتور طارق عفيفي الشيخ وكيل المعهد للإرشاد والتدريب أن هذه الدورة اهتمت بالجانب العملي في الحقل، وتأتي في إطار الدور الريادي للمعهد لاستثمار نتائج البحوث العلمية في المجال التطبيقي ولتقديم كل ما هو حديث في مجال الاستخدام الآمن للمبيدات، وأشرف على إعداد وتنفيذ الدورة دكتورة عزة عبدالجواد رئيس الفريق البحثي بفرع المعهد بشندويل.