طقس سوهاج اليوم.. شديد الحرارة نهارا والعظمى تصل لـ42 درجة

تشهد محافظة سوهاج ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت 30 يوليو 2022، بمعدل درجتين عن أمس الجمعة، لتسجل العظمى 42 درجة مئوية و26 للصغرى، وذلك في طقس شديد الحرارة نهارا خاصة خلال ساعات الظهيرة، ومعتدل ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

هبوب رياح مثيرة للأتربة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هبوب رياح مثيرة للأتربة على فترات متقطعة من اليوم على محافظة سوهاج ووسط وجنوب وشمال الصعيد، مع ارتفاع درجات الرطوبة، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

ويشهد طقس اليوم على القاهرة الكبرى استقرارا في الأحوال الجوية، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجة الحرارة على القاهرة اليوم 36 درجة للعظمى و24 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 32 درجة مئوية وجنوب سيناء 40 درجة وشمال الصعيد 39 درجة، ويسجل جنوب الصعيد 42 درجة مئوية.

ويقتصر نشاط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وشمال ووسط وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة من النهار، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على باقي مناطق الجمهورية.