عاطف عبداللطيف: 50%زيادة في أعداد السياح العرب بمدينة شرم الشيخ

كشف الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية «مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، زيادة أعداد السياح العرب بشرم الشيخ خلال فصل الصيف الجاري، بنحو 50% مقارنًة بالموسم الصيفي الماضي.

وأشار إلى أن متوسط نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ خلال الأسبوع الجاري تتراوح ما بين 70 و75% وهي نسبة جيدة خاصًة بعد توقف الحركة السياحية الوافدة للمدينة من أوكرانيا وروسيا.

السياحة الإيطالية

وأضاف لـ«الوطن»، أن غالبية المتواجدين حاليا بفنادق شرم الشيخ هم من المصريين والإيطاليين والسياح العرب، لافتًا إلى أن شركات السياحة الإيطالية ستزيد عدد رحلاتها إلى المدينة بدايًة من أغسطس وهو ما سينتج عنه انتعاشه سياحية بالمدينة خلال الشهرين المقبلين لاسيما أن شرم الشيخ إحدى المدن التي يفضل الإيطاليون زيارتها.

المصريون يتوافدون على شرم الشيخ

وأشار إلى أن حركة السياحة الداخلية إلى مدينة شرم الشيخ جيدة جدا في الوقت الراهن: «بعد انتهاء اختبارات الثانوية العامة، شهدت المدينة توافد أعداد كبيرة من المصريين لقضاء بضعة أيام في لمدينة»، موضحًا أن المصريين باتوا أحد أهم رواد فنادق شرم الشيخ والغردقة خلال السنوات القليلة الماضية.

وأكد عضو «جمعية مستثمرو السياحة بجنوب سيناء»، أنه من المنتظر أن تستقبل شرم الشيخ أول أغسطس المقبل 5 رحلات طيران من روسيا أسبوعيًا، لافتا إلى أن تلك الرحلات رغم قلتها مقارنًة بالرحلات التي كانت تسيرها روسيا قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، إلا أنها تمثل أهمية كبرى وتؤكد على قيمة المقصد السياحي المصري لدى السياح الروس، موضحا أن روسيا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح لمصر قبل عام 2016.