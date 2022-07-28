خبير بيئي: تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء يثبت أن مصر لا تكتفي بالتعهدات

قال الدكتور عبد المسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن مصر تقوم باستعدادت كبيرة لمؤتمر المناخ cop27، التي تستضيفه في نوفمبر المقبل، حيث حولت الحكومة شرم الشيخ، إلى مدينة خضراء تمامًا، على مستوى النقل والمباني والشوارع والبنية التحتية، باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

دعم الدول النامية بـ100 مليار دولار

أضاف سمعان، في مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أن مصر تسعى إلى الوصول إلى حلول تنفيذية وتقديرية، من ضمن أوراق العمل، لدعم الدول النامية بـ100 مليار دولار، ستدعم بها الدول الصناعية الكبرى ملف المناخ، وفقًا لقرارات مؤتمر باريس 2015.

وشدد على ضرورة أن توفي الدول الصناعية بعهودها، لمساعدة الدول النامية، التي تحتاج بشكل ملح إلى التكنولوجيا والدعم المادي، لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

النقل بالطاقة النظيفة في شرم الشيخ

أشار أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إلى أن النقل في مدينة شرم الشيخ، يعمل بالطاقة النظيفة والمتجددة، تفاديًا لاستخدام الطاقة التقليدية، التي تزيد من التلوث والانبعاثات الكربونية والاحتباس الحراري، إذ ارتفعت درجات الحرارة بعد زيادة الانبعاثات إلى درجة أو درجتين من عشرة.

وأوضح أن مصر تستهدف أن تكون شرم الشيخ بالكامل، عبارة عن مدينة خضراء، واقتصاد أخضر، واستثمارات خضراء، حتى يشاهد الوفود أن مصر تطبق على أرض الواقع، ولا تكتفي بالتعهدات.