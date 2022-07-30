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«بتروتريد»: تشغيل وحدة معالجة المخلفات البترولية بميناء شرم الشيخ

كتب:

مارينا رؤوف
03:48 م | السبت 30 يوليو 2022
الدكتور وسيم وهدان

الدكتور وسيم وهدان

عقد الدكتور وسيم وهدان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بتروتريد، اجتماعًا مع اللواء بحري أيمن منصف، رئيس الإدارة المركزية لميناء شرم الشيخ، والعميد بحري باهر زويل مدير عام الميناء، وذلك لتشغيل واستغلال وحدة معالجة المخلفات البترولية بميناء شرم الشيخ، وإعادة هيكلتها وصيانتها على الوجه الأمثل.

يأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين بتروتريد والهيئة برئاسة اللواء مهندس محمد عبدالرحيم حميد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.

تدوير المخلفات الهيدروكربونية

وتعمل الوحدة -وفق بيان صادر عن الشركة- على إعادة تدوير المخلفات الهيدروكربونية ومعالجتها في إنتاج الوقود البديل والاستغلال الاقتصادي الأمثل لكافة المخلفات الأخرى، إضافة للتخلُّص الآمن من المخلفات التي لا يُمكن إعادة تدويرها.

إعمال للدور البيئي للوزارة

و يُعد هذا التعاون إعمالًا للدور البيئي الذي تحرص عليه وزارة البترول برئاسة المهندس طارق المُلا وزير البترول الثروة المعدنية و الذي تقوم به شركة «بتروتريد»، للحفاظ على البيئة البحرية من التلوث في ظل استراتجية الدولة 2030، وتحويل الموانئ المصرية إلى مواني خضراء.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.