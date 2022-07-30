لجنة العفو الرئاسي.. اعرف طريقة تقديم الطلب وأبرز شروط الإفراج

أشاد عدد من النواب والسياسيين والأحزاب السياسية خلال الساعات الماضية، بقرارات العفو الرئاسي عن عدد من المحبوسين بأحكام قضائية، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل أعضاء لجنة العفو الرئاسي، منذ إعادة تفعيل دورها، إذ وجه حمدين صباحي، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي عقب صدور القرار، وأشاد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عبر «الوطن» بهذه القرارات الإيجابية بشكل كبير، مشيراً إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين من سجناء الرأي.

تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي

وقال محمد عبدالعزيز، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنَّ اللجنة تواصل أعمالها منذ إعادة تفعيل دورها، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وتتلاحق قوائم العفو، مما يؤكّد صدق نوايا القيادة السياسية، إذ جاء تفعيل دور اللجنة كمقدمة للحوار الوطني، موضحاً أنَّ جميعها إجراءات متصلة في مسار جديد لمزيد من الإصلاح السياسي نحو التوجه إلى الجمهورية الجديدة.

العفو الرئاسي

وأضاف عضو لجنة العفو الرئاسي لـ«الوطن» أنَّ حالة الاستقرار الأمني والسياسي التي تعيشها الدولة المصرية في الوقت الحالي، تمكّن الدولة في هذه اللحظة أن تفتح صفحة جديدة، وتعطي فرصة جديدة للكثير من الشباب أو المحبوسين في قضايا متعلقة بالنشر أو مخالفة إجراءات قانون التظاهر، دون أن يكون هذا العفو له علاقة بمن تلوثت أيديهم بدماء المصريين.

معايير لجنة العفو الرئاسي

وحدد عضو لجنة العفو أبرز شروط الإفراج، مشيراً إلى أنَّ اللجنة لا تنظر إلى الاسم، ولكنها تنظر إلى الحالة وفقًا للمعايير التي أعلنتها منذ إعادة تفعيلها، موضحاً أنه لا يوجد محاذير سوى من تورط في أعمال العنف والإرهاب وتلوثت أيديهم بالدماء أو انضم إلى تنظيمات إرهابية، وما دون ذلك يدخل في إطار عمل اللجنة، مؤكّدًا أنَّ المعيار الأساسي هو عدم الانتماء لتنظيم إرهابي، والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب جرائم عنف وألا يكون المحبوس قد ثبتت إدانته في جرائم تحريض أو قضايا إرهاب، وكذلك كل من تلوثت يده بالدماء، وتورط في حمل السلاح ضد الدولة.

طرق تقديم طلبات العفو الرئاسي إلى اللجنة

ويمكن رفع طلبات العفو الرئاسي، إلى أعضاء اللجنة، للنظر فيها من خلال استمارة طلب العفو الرئاسي، المتاحة عبر موقع المؤتمر الوطني للشباب، أو من خلال البريد إلى لجنتي حقوق الإنسان بمجلسي النواب أو الشيوخ، ورفع الطلب إلى لجنة شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان، أو تقديم الطلب مباشرة إلى أحد أعضاء اللجنة، وتتضمن البيانات التي يجب توافرها في استمارة طلب العفو الرئاسي، 5 بيانات رئيسية، وهي: اسم الشخص المطلوب فحص موقفه رباعياً، والرقم القومي الخاص بالحالة، وإرفاق رقم القضية، وتسجيل المحافظة التابع لها الحالة، إضافة إلى تسجيل بيانات من أجرى عملية التسجيل.