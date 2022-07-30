«الإصلاح والنهضة» يشيد بقرارات العفو الرئاسي: تعكس الاهتمام بملف الحريات

رحب حزب الإصلاح والنهضة برئاسة هشام عبد العزيز، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن عدد من الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مشيرًا إلى أن القرار يأتي استمرارًا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

وقال رئيس الحزب، في بيان له اليوم، إن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات والذي يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان.

قرارات العفو الرئاسي تدعو للتفاؤل

ولفت إلى أن قرارات العفو الرئاسي التي صدرت خلال الأيام الماضية، تدعو للتفاؤل، خاصة في ظل الحوار الوطني، الذي أكد أننا أمام وطن يتسع للجميع، مضيفًا: «الدولة المصرية تسعى لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار».