أبو الليف: استلفت فلوس علاجي.. والمستشفى حجزتني لحد ما دفعتها

أبدى المطرب نادر أبو الليف استياءه الشديد، بعد أزمة مرضه الأخيرة، والتي أدت إلى حجزه في العناية المركزة لمدة 5 أيام في أحد المستشفيات بمحافظة الإسكندرية، لأنه كان يعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، ولم يملك الأموال الخاصة بعلاجه ما عرضه لأزمة كبيرة.

أبو الليف: حالتي تحسنت

وقال أبو الليف في تصريحات لـ«الوطن»، إن حالته تحسنت وأصبح بصحة أفضل خلال الفترة الأخيرة، ولكنه مستاء بسبب تعرضه لأزمة مالية كبيرة، لأنه لجأ إلى بعض أصدقائه لاقتراض مبلغ علاجه، حيث احتجزه المستشفى عليه حتى سدد المبلغ بالكامل، موضحا: «أنا والله مستلف الفلوس دي عشان مكانش معايا المبلغ ده، والمستشفى مكانتش هتخرجني غير لما أدفع الفلوس لأني كنت في العناية المركزي».

أبو الليف يكشف سبب تعرضه لازمة صحية مؤخرا

وكان أبو الليف كشف في تصريحات خاصة سابقة لـ«الوطن» عن مرضه قائلا: «تعرضت لوعكة صحية، بسبب تعرضي للإجهاد الشديد، بعد تقديمي لمسرحية «عنبر 7»، التي أشارك في بطولتها، وكنت أعاني من أزمة تنفسية تسببت في ضعف عضلة القلب، والأمر ازداد خلال عملي في المسرحية».

طرح أبو الليف أغنيته الجديدة

الجدير بالذكر ان نادر أبو اللي قد طرح أغنيته الجديدة «الحفلة» منذ أيام قليلة ماضية، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك احتفالا بحلول عيد الأضحى المبارك.