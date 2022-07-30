مهرجان القاهرة السينمائي يكرم كاملة أبوذكري بجائزة فاتن حمامة للتميز في دورته الـ44

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منح المخرجة كاملة أبوذكري، جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال فعاليات دورته الـ 44، المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر المقبل، وذلك تقديرًا لما قدمته طوال مسيرتها الفنية التي انطلقت منذ تسعينيات القرن الماضي.

حسين فهمي يعلق على تكريم كاملة أبوذكري

وعلق الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي، على قرار التكريم، قائلًا: إن كاملة أبوذكري، مخرجة موهوبة لها بصمة مميزة في كل عمل أخرجته وأشرفت على صناعته، لذا وجب تكريمها من قِبل مهرجان يُقدر الفن ويدعم صانعيه، ليس في مصر فقط وإنما في العالم كله.

في نفس السياق، كشف المخرج أمير رمسيس، مدير المهرجان، أن الدورة المقبلة تشهد احتفاء بأهم الأعمال السينمائية لكاملة أبو ذكري، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على تحضيرات خاصة بالتكريم، ومن المقرر الكشف عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

كاملة أبوذكري تعلق على خبر تكريمها من مهرجان القاهرة السينمائي

من جانبها، قالت كاملة أبوذكري، إن نبأ تكريمها فاجأها وأسعدها كثيرًا، بل منحها دفعة كبيرة لتقديم أفضل ما بوسعها للجمهور، خاصة أن الجائزة تحمل اسم سيدة الشاشة العربية، التي كانت دائما مثالًا يُحتذى به لكثير من الفنانين في مجالي السينما والتلفزيون، إذ إنها فنانة كبيرة نالت احترام وحب الجمهور من خلال موهبتها وذكائها واحترامها لذاتها ولجمهورها على المستويين الفني والإنساني، وشكرت إدارة المهرجان التي اختارتها لتكون ضمن المكرمين بالدورة المقبلة.

معلومات عن كاملة أبوذكري

كاملة أبوذكري، مخرجة مصرية لها العديد من الأفلام السينمائية البارزة من بينها سنة أولى نصب، الذي يعد أول أعمالها، وتم إنتاجه عام 2004، ومن ثم توالت الأفلام حيث أخرجت «ملك وكتابة» و«عن العشق والهوى» عام 2006، و«واحد صفر» 2009، و«18 يوم» في 2011، و«يوم للستات» 2016.

وعملت أبوذكري لسنوات مساعد مخرج في عدة أعمال سينمائية للمخرج نادر جلال من بينها «131 أشغال» الذي قام ببطولته الفنان الراحل نور الشريف، و«هاللو أمريكا» للفنان عادل إمام، و«بلية ودماغه العالية» لمحمد هنيدي عام 2000.

كما عملت مساعد مخرج أيضًا في عدة أعمال أخرى؛ أبرزها: «البحر بيضحك ليه»، لمحمد كامل القليوبي 1995، و«الساحر» لرضوان الكاشف، وفي كلاهما قدم دور البطولة الفنان محمود عبدالعزيز.

ولها في مجال التليفزيون مجموعة من أبرز الأعمال التي بدأتها عام 2004 من خلال سيت كوم «6 ميدان التحرير»، تلى ذلك عملين للفنانة نيللي كريم هما «ذات» عام 2013، و«سجن النسا» 2014، ومن ثم «واحة الغروب» 2017.

جددت كاملة أبوذكري، تعاونها مع نيللي كريم، التي منحها المهرجان في وقت سابق جائزة فاتن حمامة للتميز، عام 2020، من خلال مسلسل بـ 100 وش، الذي حقق نجاحًا كبيرًا حينها، فيما أخرجت في موسم رمضان الماضي لعام 2022 مسلسل بطلوع الروح، الذي دارت أحداثه عن معاناة النساء في المجتمع الداعشي.

مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس FIAPF.