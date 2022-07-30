وسط اتهامات للزوج.. مصرع ربة منزل سقطت من الدور الرابع بالشرقية

لقيت ربة منزل مصرعها اليوم السبت، متأثرةً بجروحها بعدة كسور وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة من الجسة، تعرضت لها جراء سقوطها من شرفة الطابق الرابع في مسكنها بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فيما اتهمت أسرتها زوجها بالتسبب في سقوطها.

مستشفى القنايات يستقبل جثة ربة منزل

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة الزقازيق يفيد باستقبال مستشفى القنايات المركزي ربة منزل مُقيمة بنطاق ودائرة مركز شرطة الزقازيق، مصابة بكسور وإصابات بالغة في أنحاء متفرقة بالجسد، وتوفيت متأثرةً بإصاباتها.

تم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتبين من التحريات الأولية سقوط ربة المنزل من شرفة الطابق الرابع بمسكن الزوجية، ما أدى إلى حدوث إصابتها التي أودت بحياتها.

اتهام الزوج بالتسبب في سقوط زوجته من الطابق الرابع

وبسؤال أسرة المتوفاة في محضر الشرطة، اتهمت زوجها، عامل في محل سوبر ماركت، بالتسبب في وفاتها، بسبب كثرة الخلافات بينهما، وبالعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، بدأت في سماع أقوال الزوج، لمعرفة تورطه في الواقعة من عدمه.