مصرع طفلين اختناقا داخل سيارة أثناء اللعب في الشرقية

لقي طفلان مصرعهما اختناقا في أثناء لعبهما داخل سيارة ملاكي بسبب نقص الأكسجين، في قرية شنبارة التابعة لمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بمصرع «سامح. أ. ع» 3 سنوات، و«زين. أ. ز» 3 سنوات، والمقيمان بقرية شنبارة التابعة لمركز ديرب نجم، متأثرين اختناقا لنقص الأكسجين في أثناء وجودهما داخل سيارة ملاكي.

الوفاة بسبب نقص الأكسجين

وتبين أن الطفلين جيران وتركها أهلهما يلعبان ودخلا إلى سيارة ملاكي وقاما بإغلاقها، وتسبب نقص الأكسجين مع ارتفاع درجة الحرارة في اختناق الطفلين ومصرعهما.

انتداب الطب الشرعي

وتحرير محضر بالواقعة، ونقلت الجثتان إلى مستشفى ديرب نجم المركزي، وجرى التحفظ عليهما بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمعاينة الجثتين، وإعداد تقرير بسبب الوفاة والتصريح بالدفن.