تنسيق الجامعات 2022.. أقسام كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم

تحتل كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، مكانة خاصة في قلوب طلاب وطالبات الثانوية العامة بالمحافظة، الذين يضعونها نُصب أعينهم، ويحلمون بالالتحاق بأي من أقسامها، ليصبحوا أطباء أسنان، مما يجعلهم يتسائلون عن الأقسام المختلفة بالكلية والتي يبلغ عددها 10، وذلك قُبيل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بأيام قليلة، استعداداً لإدراجها ضمن الرغبات خلال تنسيق الجامعات 2022 وفقاً لمجموع الطالب.

وفيما يلي تقدم «الوطن»، كل ما تريد معرفته عن كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، ضمن تنسيق الجامعات 2022، في ظل ما تقدمه لقرائها ومتابعيها من خدمات لطلاب الثانوية العامة.

كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

يعود إنشاء كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، إلى عام 2012/ 2013، وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث كانت النواة الأولى لتقديم خدمة علاج أمراض الفم، وجراحات الوجه والفكين، لأهالي محافظة الفيوم بشكل خاص، وخدمة قطاع صعيد مصر بشكل أوسع، وذلك عقب افتتاح الكلية في 14 أبريل 2014، حيث جرى تأسيس وحدة العلاج الاقتصادي، ووحدة الأبحاث المتكاملة، لخدمة مشكلات المجتمع القائمة على الإحصاء الواقعي من خلال تكوين فرق عمل قائمة على هذا الغرض.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة الفيوم

وتضم كلية طب الأسنان جامعة الفيوم، 10 أقسام مختلفة، يختار منها الطلاب عقب انضمامهم للكلية وفقاً لتنسيق الجامعات 2022 وهي:

1-العلاج التحفظي

2- جراحة الوجه والفم والفكين

3- طب الفم وأمراض اللثة

4- بيولوجيا الفم

3- باثولوجيا الفم

4- الأطفال والصحة العامة

5- تقويم الأسنان

6- الاستعاضة الصناعية

7- خواص المواد

8- علاج الجذور

9- التركيبات السنية المثبتة

10- أشعة الفم

أرقام كلية طب أسنان جامعة الفيوم

ويمكن للطلاب التواصل مع كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم من خلال رقم الهاتف على تليفون 0842064056، أو الإيميل اضغط هـنـا.

تجدر الإشارة إلى أنّ الكلية قد أعلنت على موقعها الرسمي، أنّ الكلية على وشك الانتهاء من جميع منشآتها وتجهيزاتها من بنية تحتية لتكون على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب في مختلف الفرق، كما أنّها على وشك الانتهاء من استكمال أقسامها العلمية والإكلينيكية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم.