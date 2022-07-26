كل ماتريد معرفته عن كلية الطب البيطري جامعة بنها تنسيق الجامعات 2022

مع بدء العد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة والتي يعقبها بدء إجراءات تنسيق الجامعات 2022 تتطلع انظار عدد كبير من الطلاب وأولياء امورهم حول المعلومات والاقسام الخاصة بكلية الطب البيطري بمشتهر بجامعة بنها والبرامج الدراسية التي تقدمها الكلية حيث تلتزم كلية الطب البيطرى جامعة بنها بأن تقدم للمجتمع خريج قادرا على تقديم خدمات بيطرية متميزة.

«الوطن» تستعرض أقسام وبرامج كلية الطب البيطري جامعة بنها الدراسية في إطار خدماتها لقراءها علي مدار الساعة ضمن خدمات تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامه

أقسام كلية الطب البيطري جامعة بنها

تضم كلية الطب البيطري جامعة بنها 21 قسما دراسيا في كافة التخصصات بالكلية هي :

قسم التشريح والأجنة

قسم الصحة والرعاية البيطرية

قسم طب الحيوان

قسم تنمية الثروة الحيوانية

قسم البكترولوجيا والفطريات والمناعة

قسم الكيمياء الحيوية

قسم الباثولوجيا الإكلينيكية

قسم أمراض ورعاية الأحياء المائية

قسم الرقابة الصحية على الأغذية

قسم الطب الشرعى والسموم

قسم الهستولوجيا

قسم التغذية والتغذية الأكلينيكية

قسم الطفيليات

قسم الباثولوجيا

قسم الفارماكولوجى

قسم أمراض الطيور والأرانب

قسم الجراحة والتخدير والأشعة

قسم التوليد والتناسل والتلقيح الصناعى

قسم الفيرولوجيا

قسم الأمراض المشتركة

قسم الفسيولوجيا

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل حول أقسام الكلية وتخصصاتها وطرق الإلتحاق بها من هنـــــــــــــــــا

البرامج الدراسية المتميزة في بيطري بنها

تقدم كلية الطب البيطري بجامعة بنها عددا من البرامج الدراسية الجديدة المتميزة المهله لسوق العمل هي :

برنامج جودة ومراقبة الاغذية

برنامج الأدوية البيطرية والمستحضرات البيولوجية

برنامج تميز طب وجراحة الحيوانات المنزلية الأليفة

برنامج طب الأحياء المائية

برنامج التكنولوجيا الحيوية والتحاليل البيولوجية

ولمزيد من المعلومات حول هذه البرامج وطرق الإلتحاق بها والمصروفات الدراسية من هنــــــــــــــــــا