تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على أقسام كلية الطب بجامعة الفيوم

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، ليتوج الطلاب والطالبات جهدهم بالتفوق والنجاح، ثم ينطلق تنسيق الجامعات 2022 لمختلف الكليات ومن بينها كلية الطب التي دائما ما تكون الرغبة الأولى للمتفوقين بمختلف محافظات مصر وبينها محافظة الفيوم.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن» لمتابعيها وقرائها من طلاب الثانوية العامة وأسرهم، كل ما تريد معرفته عن كلية الطب جامعة الفيوم وأقسامها المختلفة.

أسباب إنشاء كلية الطب بالفيوم

يرجع إنشاء كلية الطب بجامعة الفيوم، استجابة لطلب أهالي محافظة الفيوم وقياداتها، بعدما انتشرت الأمراض المتعددة في المحافظة بصورة كبيرة، مثل الفشل الكلوي، والبلهارسيا، والكبد، والجهاز الهضمي، وأمراض المسالك البولية، والحميات، وعلى الفور وافق مجلس جامعة القاهرة في 30 مارس عام 1994 على إنشاء فرع كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة بمحافظة الفيوم، وتم افتتاح الكلية في 25 سبتمبر عام 1997.

أقسام كلية الطب جامعة الفيوم

وقال الدكتور عاصم العيسوي القائم بأعمال عميد كلية الطب بجامعة الفيوم في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الكلية تشمل 18 قسمًا متنوعًا، يختار منها الطلاب كلُ حسب رغبته، كالتالي:

1- كلية الطب

2- التشريح

3- الفسيولوجي

4- الهستولوجي

5- الباثولوجي

6- الفارماكولوجي

7- الطب الشرعي والسموم

8- الطفيليات

9- الميكروبيولوجي

10- الأذن والأنف والحنجرة

11- طب وجراحة العيون

12- طب الأطفال

13- النساء والتوليد

14- الكيمياء الحيوية

15- الجراحة العامة

16- جراحة المخ والأعصاب

17- جراحة القلب والصدر

18- جراحة العظام

تنسيق الجامعات 2022

ويأتي تنسيق كلية الطب ضمن المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2022، حيث تكون أولى الكليات في قائمة التنسيق وفقاً لمجموع الطالب.