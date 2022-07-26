تنسيق الجامعات 2022 لطلاب الثانوية العامة.. أقسام كلية الحقوق بسوهاج

ينتظر طلاب الثانوية العامة بسوهاج، إعلان النتيجة وتنسيق الثانوية العامة 2022، ويزداد الاستفسار عن أقسام وتخصصات ونظم الدراسة عن جميع الكليات، ومنها كلية الحقوق جامعة سوهاج، التي تخرج كوادر قانونية وقضائية وشرطية.

وتقدم «الوطن» معلومات عن نظام شروط الالتحاق بكلية الحقوق بجامعة سوهاج.

نظام دراسة كلية الحقوق جامعة سوهاج

وأكدت جامعة سوهاج عبر موقعها الرسمي، أن نظام الدراسة بكلية الحقوق على مدار 4 سنوات دراسية وينقسم إلى فصلين دراسين، وكل فصل دراسي له الامتحان الخاص به ويشترط لحصول الطالب على درجه الليسانس النجاح جميع المقررات في الـ4 أعوام.

شروط الالتحاق بكلية الحقوق جامعة سوهاج

تنقسم شروط الالتحاق إلى:

الطلاب المنتظمون:

يلتحق بالكلية الذين يرشحهم مكتب التنسيق، ويجيب أن يكونوا حاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع درجات يتجاوز الحد الأدنى الذي يحدده المكتب، والأوراق المطلوبة منهم للتقدم، استمارة الثانوية العامة:

ـ شهادة ميلاد كمبيوتر.

ـ 6 صور شخصية.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي

ـ نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.

طلاب الانتساب الموجه:

يرشحهم مكتب التنسيق وفيه تقوم جامعة سوهاج، بتوفير المعرفة التعليمية للمنتسبين بمقابل مادي، وفيه يجوز تحويل الطالب المنتسب إلى طالب منتظم في حالة حصوله على تقدير جيد، الأوراق المطلوبة منهم للتقدم، استمارة الثانوية العامة.

شهادة ميلاد كمبيوتر، و6 صور شخصية، صورة بطاقة الرقم القومي، نموذج 2 جند بالإضافة إلى البطاقة العسكرية للطلاب الذكور.

طلاب الانتساب العادي:

يلتحق به الحاصلون على مؤهلات عليا، ليسانس أو بكالوريوس، بشرط أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها من دبلوم فني أو أزهري قبل الحصول على المؤهل العالي، مع إحضار موافقة جهة العمل إذا كان يعمل أو شهادة تفرغ إذا كان متفرغا للدراسة ويجوز الالتحاق بهذا النظام للطلاب الحاصلين على البكالوريوس في العلوم العسكرية مع إحضار موافقة هيئة التدريب فرع البعثات بالاضافة إلى أوراق التقدم التي تم ذكرها.