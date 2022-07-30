إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق بني سويف الفيوم

أصيب 6 اشخاص، جميعهم من قرية واحدة، في حادث انقلاب سيارة أجرة محملة بالركاب «ميكروباص»، على طريق «بني سويف ــ الفيوم» الجديد، أمام قرية «نعيم»، دائرة مركز بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلي المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب ميكروباص بطريق بني سويف الفيوم

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق بني سويف الفيوم الجديد، أمام قرية «نعيم»، أسفر عن إصابة 6 اشخاص، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف، فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، بـ3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بيانات مصابي حادث بطريق بني سويف الفيوم

بالانتقال والفحص تبين أن المصابين هم: «أحمد أسامة أبو السباع»، 21 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم، و«أحمد محمد يوسف»، 27 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم والرأس، و«محمد مجدي عبدالتواب»، 19 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم، و«مصطفى سيد بيومي»، 17 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم، و«محمود شعبان صابر»، 28 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، و«شريف عنتر عبدالسلام»، 35 سنة، مصاباً بجروح وكدمات بالجسم واشتباه كسر بالساق اليمنى، وجميعهم يقيمون بقرية «هوارة» بمحافظة الفيوم.