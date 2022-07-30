انتهاء الجلسة الثالثة للحوار الوطني.. وإعلان القرارات خلال ساعات

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، انتهاء جلسته الثالثة المنعقدة اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات الحوار الوطني، لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضائه، ومناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة الى انهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

ثالث جلسات الحوار الوطني

وبدء اجتماع المجلس ظهر اليوم، بحضور المنسق العام وأعضاء مجلس الأمناء، على أن يعلن المجلس خلال الساعات المقبلة، عددا من القرارات المهمة التي جرى الاتفاق عليها خلال جلسة اليوم.

وجاء اجتماع اليوم، كثالث جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي يضم 19 عضوا، وناقش المجلس في الاجتماعيين السابقين، اللائحة ومدونة السلوك وتشكيل اللجان النوعية.