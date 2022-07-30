انطلاق فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني

انطلقت فعاليات الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني، منذ قليل، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، ضمن فعاليات الحوار الوطني لمناقشة اللجنتين المُشكّلتين من أعضائه.

وتابع البيان الصادر عن الحوار الوطني: «أنه من المقرر مناقشة اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إنهاء الصياغة النهائية للمادة (18) من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه».

الاجتماع الثالث لمجلس أمناء الحوار الوطني

وكان المنسق العام لـ الحوار الوطني ضياء رشوان أعلن أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث، يوم السبت 30 يوليو بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهراً، مشيراً إلى أن مجلس الامناء سيصدر، فور انتهاء اجتماعه، بياناً يُرسَل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني، إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار.