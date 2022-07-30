الناجون من الصاروخ الصيني.. 5 مناطق توقع العلماء سقوطه فيها «وجت سليمة»

بعد 6 أيام من إطلاقه إلى الفضاء، وإثارته الرعب في العديد من دول العالم، سقط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة بالقرب من إندونيسيا، في منطقة جنوب شرق آسيا، أحد الاحتمالات الستة التي حددتها مؤسسة بحثية فضائية تابعة لأمريكا ومقرها ولاية كاليفورنيا.

ويبلغ وزن الصاروخ الصينى نحو 23 طنا متريا، ووفقا لما نقل موقع «سبيس» الخاص بأخبار الفضاء، حددت المؤسسة البحثية 6 مناطق محتملة لسقوط الصاروخ الصيني وهى:

6 مناطق محتملة لسقوط الصاروخ الصيني

- الولايات المتحدة الأمريكية

- الهند

- أستراليا

- البرازيل

- قارة إفريقيا

- جنوب شرق آسيا

وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني سيسقط في مكان ما بين خط عرض 41 درجة شمالًا وخط عرض 41 درجة جنوباً، وفيما يبدو أن أوروبا ومعظم شمال أفريقيا خارجة عن خط النار، بناءً على أحدث التوقعات.

فيما أفادت تقارير سابقة عن احتمال سقوط الصاروخ الصيني في جنوب أمريكا الشمالية، بما فيها أمريكا ونصف وشمال أمريكا الجنوبية ومنطقة الشرق الأوسط و قارة إفريقيا ومنطقة صغيرة من جنوب أوروبا وغالبية آسيا.

الصين أطلقت الصاروخ 24 يوليو الماضي

وأطلقت الصين أطلقت الصاروخ «لونج مارش 5 بي» في الرابع والعشرون من يوليو الجاري، «كان يحمل على متنه وحدة مختبر إلى مشروع محطة الصين الفضائية والتي لا تزال قيد الإنشاء».

وأشار موقع «سبيس» المهتم بأخبار الفضاء إلى أن احتمال إصابة شخص ما من جراء هذا الحطام يتراوح بين 1- 1000 او من 1 إلى 230.

80 % من سكان الأرض يقعون في دائرة البصمة المدارية للصاروخ

فيما أشارت مؤسسة الفضاء الأمريكية إلى أن 80 % من سكان الأرض يقعون في دائرة البصمة المدارية للصاروخ، «ما يعني أنه قد يسقط في مناطق مأهولة السكان».

وتعد تلك المرة الثالثة خلال عامين التي تفقد فيها الصين السيطرة على الصواريخ، ووقعت الحادثة الأولى في مايو 2020، وحينها وقعت بقايا الصاروخ على ساحل العاج دون إصابات، والثانية في مايو العام الماضي، وحينها وقع حطام الصاروخ في المحيط الهندي.