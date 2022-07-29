وزير خارجية روسيا: ندعم مبدأ الصين الواحدة.. والدولار لم يعد محل ثقتنا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الدولار لم يعد محل ثقة في التبادلات التجارية بالنسبة لروسيا، مشيرا إلى أن منظمة شنغهاي للتعاون، التي تضم الصين وروسيا، تقف في وجه تأسيس عالم أحادي القطب، وذلك حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وزير خارجية روسيا يؤيد موقف الصين بشأن تايوان

وفي ظل تصاعد التوتر بين كل من الصين والولايات المتحدة الأمريكية بشأن جزيرة تايوان وإعادة توحيدها مع الصين، أكد وزير الخارجية الروسي أن روسيا تدعم مبدأ الصين الواحدة.

لافروف: كييف لا تريد التفاوض ونعلم من يقود أوكرانيا

وفيما يتعلق بـ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قال لافروف إن «كييف لا تريد إدارة الحوار والتفاوض ونحن نعلم من يقود أوكرانيا».