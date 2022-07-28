تفاصيل مكالمة رئيس الصين وبايدن: من يلعب بالنار سيحترق

كشف البيت الأبيض، أن الاتصال الذي جرى في وقت سابق اليوم، بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني، شي جين بينج، استمر ساعتين و17 دقيقة، فيما ذكرت وسائل إعلام صينية، أن الرئيس الصيني طالب نظيره الأمريكي باحترام سياسة الصين الواحدة بشأن تايوان، محذرا إياه في الوقت نفسه من أن من يلعب بالنار ستحترق يداه.

رئيس الصين لبايدن: إذا لعبت بالنار ستحترق

وبحسب ما نقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن وكالة الأنباء الصينية الرسمية حول تفاصيل مكالمة بايدن ورئيس الصين، فإن الرئيس الصيني قال لبايدن: إذا لعبت بالنار فسوف تحترق، وأأمل أن يفهم الجانب الأمريكي ذلك بوضوح.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق أنّ الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الصيني شي جين بينج، أجريا مكالمة هاتفية، في تمام الساعة 08:33 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. وذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المحادثة بين الرئيسين الأمريكي والصيني، كانت من خلال مكالمة فيديو.

تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بشأن تايوان

وجاء هذا الاتصال بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وبكين، فيما يتعلق بـ تايوان والتي كان آخر مظاهرها ما أعلنته وسائل إعلام اليوم عن إطلاق الجيش التايواني طلقات تحذيرية على طائرة مسيرة صينية حاولت اخترق أجواء تايوان.

وكانت وزارة الدفاع الصينية قد حذرت الولايات المتحدة من الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى جزيرة تايوان التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.