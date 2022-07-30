عماد الدين حسين: تشكيل 5 لجان للملف الاجتماعي ضمن الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم، لمجلس أمناء الحوار الوطني، شهدت النقاش حول الملف الاجتماعي على مستوى الجمهورية، وجرى عقد جلسة نقاشية استمرت أكثر من 5 ساعات دون استراحة.

اللجان تشمل التعليم والصحة والأسرة والتماسك المجتمعي والهوية الوطنية

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه بعد نقاش عميق وثري من قبل أعضاء الحوار الوطني، فيما يخص المحور الاجتماعي، جرى تشكيل 5 لجان تشمل التعليم، والصحة والسكان، والأسرة، والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية.

حسين: اختيار مقرر ومساعد لكل لجنة

وتابع: «كل لجنة سيكون لها مقرر، ومقرر مساعد، وسيتولى مجلس الأمناء تحديد من سيشارك من الحوار من خارج المجلس، من أجل المساهمة في الحوار المفتوح لكل المصريين، وأي مصري يستطيع إرسال أفكاره واقتراحاته لضمان المشاركات المجتمعية».

وأوضح أن مجلس الأمناء سيتفق على تحديد عدد من الخبراء والمتكلمين عن كل لجنة على حدة، ليمثلوا كل الآراء الموجودة في الشارع المصري، وستجري إدارة تلك اللجان عبر مجلس أمناء الحوار الوطني، «اليوم لم نبدأ في المحور الاقتصادي، وكانت هناك نقاشات أولية حوله، ولكن نظرا لأهميته فسيجري تخصيص الجلسة المقبلة بأكملها للحديث عن الملف الاقتصادي، ولم تخرج توصيات أو نقاش محدد في ذلك الشق».

وتابع: «جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، بدأت بالمحور الاقتصادي، وجرى الاتفاق على تخصيص الجلسة المقبلة بالكامل لتحديد لجان المحور الاقتصادي، يوم الأربعاء المقبل، وسيكون هناك نقاش ثري، وسيكون الاجتماع الرابع لأعضاء اللجنة، ولابد أن يكون هناك اتفاق واضح على آلية العمل، لأنها جزء مهم للوصول للنتائج».