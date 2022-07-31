سيد عبدالعال: نتوقع إصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسي

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بالعفو الرئاسي عن 7 سجناء صدرت ضدهم أحكام نهائية، وعقد جلسات الحوار الوطني، لهو انعكاس عن بداية مهمة نحو الانتقال للجمهورية الجديدة الديمقراطية.

عبدالعال: المفرج عنهم من حلفاء ثورة 30 يونيو

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المحبوسين والذين تم الإفراج عنهم مؤخرا، هم من حلفاء ثورة 30 يونيو وكانوا بجانب شعب مصر في مواجهة حكم الجماعة الإرهابية، «حصل خلاف في وجهات نظرهم أدت لوصولهم أمام القضاء وحصلوا على أحكام، ونتوقع إصدار مزيد من قرارات العفو الرئاسي».

عبدالعال: لجنة العفو الرئاسي مختصة بمن صدر عليهم أحكام نهائية وليسوا تحت التحقيق

واستطرد: «لجنة العفو الرئاسي مختصة بمن صدر عليهم أحكام نهائية وليسوا تحت التحقيق، ومن صدر ضدهم أحكام قضائية فلا يوجد طريقة لخروجهم من السجن سوى بالعفو الرئاسي، والقرارات منصبة عن حلف ثوار 30 يونيو والذين خرجوا ضد جماعة الإخوان الإرهابية».

وأوضح أن لجنة العفو الرئاسي ومع إعادة تشكيلها مع دعوة الرئيس السيسي في ظل الحوار الوطني الشامل الذي طالب به في حفل إفطار الأسرة المصرية، رمضان الماضي، سعت لخروج الكثير من المحبوسين والذين قد صدر بشأنهم قرارات بالعفو الرئاسي، «كلنا نسعى لإنجاح الحوار الوطني، ولا يمكن لأحد أن يملي على المشاركين أجندته، وكلنا بنتحاور علشان نوصل لنقطة اتفاق لكل القضايا المشتركة».

وتابع: «هناك دعم غير مباشر من الرئيس لتخفيف التوتر بالإفراجات المتتالية عن المحبوسين من أبناء 30 يونيو، وفي المحور الاجتماعي فقد تم تحديد قضايا اجتماعية ثرية ومهمة، وإحنا رايحين لإعمال موازنة الدستور للحفاظ على حقوق الإنسان وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».