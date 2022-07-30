عضو الحوار الوطني: ناقشنا تحسين أحوال الأطباء والمرضى في المستشفيات

قال الدكتور طلعت عبدالقوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة اليوم، كانت مهمة واستغرق عدة ساعات، لكنها شهدت حسم القضايا الخاصة بالمحور الاجتماعي، عبر مناقشات ديمقراطية على أعلي مستوى.

عبدالقوي: حسم قضايا المحور الاجتماعي

وأضاف «عبدالقوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه جرى حسم قضايا المحور الاجتماعي، وكلها غاية في الأهمية، وجاء في مقدمتها الملف الصحي، كونه أحد ملفات حقوق الإنسان المهمة، وأيضا تحسين أحوال الأطباء والمرضى في المستشفيات.

تحويل المخرجات لقرارات تنفيذية وتغييرات تشريعية

وتابع: «جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم، حسمت لجان المحور الاجتماعي بشكل ديمقراطي مميز، وشددنا على أهمية التماسك الأسري، وتحدثنا عن الأسرة المصرية وتمسكها ودعمها، كما تحدثنا عن الهوية الوطنية والثقافية المصرية، وكان النقاش طويلا في تلك النقاط، وجرى حسم الكثير من الجوانب بشكل جيد».

وأوضح أنه جرى الحديث حول الملف الاقتصادي، ولكن نظرا لضيق الوقت جرى تأجيله إلى الجلسة المقبلة يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 أغسطس، «مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم ناقش القضية السكانية، وقرر أن يكون هناك نقاش كبير حولها خلال الفترة المقبلة».

وتابع: «ستكون هناك عملية تنظيمية لتحويل المخرجات لمنتج، كقرارات تنفيذية وتغييرات تشريعية، والحوار الوطني مفتوح لكل المصريين».

واختتم: «هيكون فيه خريطة طريق كاملة، وبدأنا إقامة لقاءات جماهيرية ومع المؤسسات الأهلية، ويهمنا نعمل حراك مجتمعي حول الحوار الوطني، حتى لا يكون قاصرا على الغرف المغلقة».