رفعت فياض: إعلان أوائل الثانوية العامة الثلاثاء المقبل.. ونسبة النجاح 74%

قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، إنه من المتوقع إعلان أوائل الثانوية العامة يوم الثلاثاء المقبل، وأن يتم إعلان النتيجة رسميًا يوم الأربعاء، ومن المنتظر أن تكون نسبة النجاح قريبة من العام الماضي بنحو 74%، مؤكدًا أن نظام الامتحانات الجديدة في الثانوية العامة سوف يقلل من ظاهرة النتائج المرتفعة في امتحانات الثانوية، كما أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكتروني وبالتالي يقلل الخطأ البشري ويحصل كل طالب على النتيجة العادلة له.

فتح باب التظلم بعد نتيجة الثانوية العامة ولمدة شهر كامل

وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، ويعرض على شاشة «صدى البلد»، أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التظلم بعد نتيجة الثانوية العامة ولمدة شهر كامل والتصحيح الإلكتروني لا يلغي التظلم، كما أنه لم يتم رصد عيوب في التصحيح الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة، وعلى الطالب أن يختار إجابة واحدة فقط في أسئلة الاختيار من متعدد ليتم احتساب النتيجة العادلة له.

تنسيق كلية الطب هذا العام لا يتجاوز 91%

وأوضح المتخصص في شؤون التعليم، أنه من المتوقع أن يكون تنسيق كلية الطب هذا العام لا يتجاوز 91%، رافضًا في الوقت ذاته مسمى كليات القمة، مؤكدا أن كلية القمة هي التي يحقق فيها الطالب طموحاته، وأن يصبح معيدًا بها بعد الانتهاء من سنوات الدراسة، وليس كما يقال الطب والأسنان والهندسة، فقديمًا كان يطلق على كليات الحقوق كليات الوزراء، ناصحا طلاب الثانوية العامة بضرورة اختيار الكلية التي تحقق هدفه وطموحه.

موعد بدء المرحلة الأولى للتنسيق

وأشار إلى أن العام الدراسي الجديد يشهد خروج 11 جامعة أهلية من رحم الجامعات الحكومية، و توقعات تنسيق العام الجامعي الجديد، سيشهد إقبالا كبيرا على كليات الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي، مع تراجع الإقبال على كليات الصيدلة نظرا لتشبع السوق بالخريجين، منوها بأن بالنسبة لطلاب الشعبة الرياضية سيكون الإقبال كبيًرا على كليات الهندسة، كما أنه سيتم بدء تنسيق المرحلة للقبول بالجامعات بعد الانتهاء من إعلان نتيجة الثانوية العامة بـ 72 ساعة.