تنسيق الثانوية العامة 2022.. محافظة الغربية تقرر تخفيض 6 درجات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية تنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة الغربية، وذلك بعد موافقة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على تخفيض تنسيق قبول طلاب الشهادة الإعدادية، إلى 224 درجة بدلاً من 230 درجة، والذي أعتمد عقب إعلان النتيجة في شهر يونيو الماضي.

تفاصيل تنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة الغربية

قال ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، إنه بناء على طلبات أولياء أمور الطلاب، تتضمن وجود مقترح تم تقديمه إلى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على إمكانية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022، وأن الكثافة الطلابية لن يحدث فيها مشكلة وهناك التزام بالقرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل.

تنسيق الثانوية العامة 2022 بالغربية.. 36 ألف طالب

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن النزول بتنسيق الثانوية العامة 2022 بمحافظة الغربية، إلى 244 درجة بدلاً من 230، يسمح باستيعاب 36371 طالبا وطالبة، وأنه تم مراعاة ذلك نظرا إلى مستقبل الطلاب، وأيضا الكثافة الطلابية داخل الفصل بالنسبة الى المرحلة الثانوية، وفقا لقرار الوزاري الخاص بالكثافة الطلابية.

وأشار إلى أن المديرية قررت فتح 26 فصل خدمات للطلاب الحاصلين على أقل من 224 درجة، وتلك الفصول تعمل فترة مسائية ومصاريفها نحو 1000 جنيه، وحرصت مديرية التربية والتعليم بالغربية، على أن يتم توزيع تلك الفصول في مختلف الإدارات التعليمية ال 10 على مستوى المحافظة.