سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 31-7-2022 في محلات الصاغة

يهتم الكثير من الأشخاص الراغبين في استثمار أموالهم، بالبحث عن طرق مختلفة ومتنوعة لاستثمار الأموال الخاصة بهم، ويعد الذهب من أفضل الطرق لاستثمار الأموال، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار الذهب في الصاغة المصرية وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتوفير ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد الموافق 31 يوليو، والتي جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد الموافق 31 يوليو، بين 866 جنيهًا، لعمليات البيع و874 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

اليوم الأحد الموافق 31 يوليو، سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1010 جنيهات للبيع، و1020 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

مع بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 31 يوليو، وصل سعر جرام الذهب من عيار 24، بلغ اليوم نحو 1154 جنيهًا للبيع، و1166 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد الموافق 31 يوليو نحو 8160 جنيهًا للشراء، و8080 جنيهًا للبيع.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأحد بين 1,154,286 جنيه لعمليات البيع، و1,165,714 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

وفي أسواق المال سجل الذهب عيار 24 اليوم الأحد الموافق 31 يوليو نحو 1,075 جنيه، بما يعادل 56.83 دولار، كما بلغ سعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 806.07 جنيه وأصبح يعادل 42.63 دولار، في حين بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد، نحو 940.42 جنيه أي ما يعادل 49.73 دولار، كما سجل سعر الجنيه الذهب 7,523 جنيه، بما يعادل 397.84 دولار.