«المانجة طابت على الشجر».. الطقس يضاعف حصاد «نجفة الفكهاني» في الفيوم (صور)

كسبائك من ذهب تتلألأ حبات المانجو وتتأرجح على الشجر في أحد أكبر المزارع في محافظة الفيوم، تفوح رائحتها المميزة في الأرجاء فيشتمها كل من يسير من أمامها ولا يستطيع المقاومة ويدخل على الفور للشراء، وزاد الإنتاج هذا الموسم 4 أضعاف عن العام الماضي لتتوافر المانجو بكثرة بأسعار رخيصة وتصبح في متناول الجميع، كما أنّه يتم تصدير آلاف الأطنان منها لمختلف الدول العربية.

كل أنواع المانجو البلدي والأجنبي

وقال شعبان عزوز، أكبر تاجر مانجو بمحافظة الفيوم، إنّه اشترى المانجو الخاص بمزرعة الدكتور حسن معبد المقامة على أكثر من 130 فدانا وتنتج مختلف أنواع المانجو المحلية، وبعض الأنواع الأجنبية، حيث يقسمها إلى قسمين نصفها يتم بيعه في الأسواق المحلية ومصانع العصير والمواطنين، والنصف الآخر يتم تصديره للخارج، من خلال حاويات ترسل إلى مختلف الدول العربية وبعض الدول الأجنبية.

الإنتاج 4 أضعاف العام الماضي

وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ المزرعة تضم مانجو بلدي، وزبدية، وصديقة، وعويس، وتيمور، وفونس، وهندي، وفص عويس، وتومي، وهايدي وناعومي، موضحاً أنّ موسم الحصاد انطلق في 1 يوليو الماضي، ويستمر حتى 1 سبتمبر، مؤكداً أنّ إنتاج المانجو هذا العام أفضل كثيراً من العام الماضي، حيث إنّ الأشجار طرحت 4 أضعاف إنتاجها من المانجو عن العام الماضي، وذلك بسبب الطقس الجيد، وهو ما جعل أسعارها رخيصة.

انخفاض أسعار المانجو والتصدير إلى الدول العربية

وأوضح أنّ سعر كيلو المانجو يتراوح بين 7 جنيهات وحتى 50 جنيهًا وأغلاها للفص العويسي، كما أنّ سعر الكرتونة يتراوح بين 150 وحتى 500 جنيه حسب النوع، موضحاً أنّه يقوم بإخراج العديد من حاويات المانجو إلى مختلف الدول العربية خصوصاً السعودية وقطر والكويت الذين يستهلكون كميات كبيرة من المانجو المصرية، بالإضافة إلى بعض الدول الأجنبية التي فتحت باب الاستيراد من مصر هذا العام لسوء إنتاج المانجو في الباكستان المنافس الوحيد لمصر.

باب رزق لمئات الشباب يوميًا

وأكدّ «عزوز» أنّ موسم المانجو يفتح باب رزق للعشرات من الشباب، حيث إنّه يحتاج إلى 70 عاملاً يوميًا في الحصاد والنقل والفرز والتعبئة، تتراوح يوميتهم من 150 وحتى 200 جنيه، ويعملون من مطلع الفجر وحتى آذان المغرب، خصوصاً أنّ محافظتي الفيوم والإسماعيلية أكثر محافظتين في إنتاج المانجو.

سعادة بإنتاج المانجو العام الجاري

وبيّن الحاج شعبان عزوز، أنّ الفدان الواحد يأخذ حوالي 120 شجرة مانجو، تطرح الواحدة منهم بين 50 إلى 500 كيلو، مؤكداً أنّ المانجو ليس فيها خسارة، فهي تباع محلياً وتصدر للخارج، وما يتم التهام جزء منه من قبل الطيور أو يصاب أثناء قطفها يتم بيعه لمحال العصير، ومؤكداً سعادته بالإنتاج هذا الموسم الذي عوّض خسارته العام الماضي.