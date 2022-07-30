ضبط 38 تمثالا يشتبه في أثريتها وقطعة ذهبية بحوزة عاطل بالفيوم

ضبطت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة طامية بمحافظة الفيوم، عاطلا أثناء استقلاله إحدى السيارات، وبحوزته حقيبة تضم 38 قطعة تمثال حجري يشتبه في أثريتها، وقطعة ذهبية اللون يشتبه أنّها مقلدة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه مزورا، بالإضافة إلى جهاز لاب توب و4 هواتف محمولة، وذلك خلال كمين أمني على أحد الطرق في نطاق المركز، وجرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.

بلاغ بالعثور على قطع يشتبه في أثريتها

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من الأجهزة الأمنية بمركز شرطة طامية، يفيد تمكن وحدة المباحث بالمركز برئاسة المقدم محمد عبد الحكم رئيس مباحث المركز، من ضبط عاطل يستقل إحدى السيارات بدائرة المركز وبحوزته حقيبة بها تماثيل وهواتف محمولة وأموال وقطعة ذهبية ولاب توب.

38 قطعة أثرية وقطعة شبه ذهبية

وتبينّ أنّ المباحث خلال حملة أمنية شنتها على الطرق وتفتيش السيارات، اشتبهت في أحد الركاب «عاطل» ويقيم بنطاق قسم شرطة أول الفيوم، ويحمل حقيبة غريبة الشكل، حيث تم إنزاله من السيارة وبتفتيش الحقيبة عُثر بحوزته على 38 تمثالا حجريا يشتبه في أثريتها، وقطعة ذهبية اللون يشتبه أن تكون مقلدة، بالإضافة إلى 4 هواتف محمولة، ولاب توب، ومبلغ مالي ضخم يشتبه أن يكون مزور.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

وبمناقشة المتهم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه من راغبي الإتجار في الآثار، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم والمضبوطات، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات

وقررت جهات التحقيق، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له في الموعد القانوني.