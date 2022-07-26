طبيب بايدن: أعراض إصابة الرئيس الأمريكي بكورونا انتهت تماما

أعلن كيفين أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، آخر تطورات حالة بايدن، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل عدة أيام.

الأعراض انتهت بشكل شبه كامل

وقال أوكونور، في مذكرة جديدة، إن أعراض كورونا، التي يعاني منها بايدن «انتهت بشكل شبه كامل»، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي يشعر الآن، بتحسن حالته الصحية بدرجة تمكنه من استئناف نظام التمارين البدنية.

الرئيس الأمريكي سيستمر في العزل

ورغم ذلك، أكد الطبيب الأمريكي، أن الرئيس سيستمر في العزل.

وكانت إصابة بايدن بفيروس كورونا، جرى الإعلان عنها الخميس الماضي، من قبل البيت الأبيض، ومنذ ذلك الحين، وهو في العزل المنزلي، إلا أنه يشارك في اجتماعات عبر الفيديو.